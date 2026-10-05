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Страны G7 передали Украине почти $50 млрд из доходов от замороженных активов РФ

Страны G7 передали Украине почти $50 млрд из доходов от замороженных активов РФ

С начала года страны G7 выдали Украине кредитов на $10,5 млрд за счет доходов от замороженных активов России.

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