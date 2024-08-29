Пленный не исключил причастности 58-й бригады ВСУ к гибели военкора Еремина

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Военнослужащие 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть причастны к гибели военкора "Известий" Семена Еремина, заявил ТАСС украинский военнопленный Роберт Погорелов.
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