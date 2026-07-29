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МОСИНФОРМ

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Прием заявок на участие в онлайн-конкурсе «Линии жизни: Юрий Лужков в памяти людей» проходит до 21 сентября

Прием заявок на участие в онлайн-конкурсе «Линии жизни: Юрий Лужков в памяти людей» проходит до 21 сентября

До 21 сентября 2026 года Фонд Юрия Лужкова в рамках празднования 90-летия со дня рождения Ю.М.Лужкова проводит прием заявок на участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «Линии жизни: Юрий Лужков в памяти людей».

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