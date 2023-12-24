Страна и люди
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Страна и люди

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Командир-джентльмен А.А. Пушкин - как старший сын великого русского поэта Отечеству служил

Командир-джентльмен А.А. Пушкин - как старший сын великого русского поэта Отечеству служил

   Прошел уже не один десяток лет с тех пор, как марксизм-ленинизм перестал быть официальной идеологией нашего государства, однако и сегодня большинство наших учебников отечественной истории описывают историческое развитие нашей страны как череду кризисов, бунтов, восстаний и революций.

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Комментарии
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Бобкина Татьяна
Спасибо за очень интересную статью.Вот что необходимо знать нашей молодежи, на подвигах наших предков должны воспитываться наши дети.
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14 час.
Сергей Дмитриев
О чём бы  ни писали историки, а уесть м-л-идеологию стало общим местом. Теперь вот так же кучеряво распишите о нОнешней госидеологии, которая хорошо отвечает понятиям кто в лес, кто по-дрова или лоскутное одеяло. М-Л идеология органично вписалась в Р И , что имело впечаляющие последствия. Историки в упор не видят, что обруганные колхозы были развитием сельской общины, с принципами коллективности выживания на селе. Об этом жужжали и Чехов и кто только НЕ. Об этом как-то странно  не напоминали колхозные агитаторы. Христианство не менее драматично приживалось на Руси.
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13 час.

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