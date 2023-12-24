Командир-джентльмен А.А. Пушкин - как старший сын великого русского поэта Отечеству служил

Сергей Дмитриев

О чём бы ни писали историки, а уесть м-л-идеологию стало общим местом. Теперь вот так же кучеряво распишите о нОнешней госидеологии, которая хорошо отвечает понятиям кто в лес, кто по-дрова или лоскутное одеяло. М-Л идеология органично вписалась в Р И , что имело впечаляющие последствия. Историки в упор не видят, что обруганные колхозы были развитием сельской общины, с принципами коллективности выживания на селе. Об этом жужжали и Чехов и кто только НЕ. Об этом как-то странно не напоминали колхозные агитаторы. Христианство не менее драматично приживалось на Руси.