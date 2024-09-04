Зарубежные инвесторы встали в очередь, чтобы поставлять в Россию оборудование, которое делает биткоины и само за себя расплачивается

Впервые в истории ВЭФ темой пленарного заседания стала промышленная добыча полезных ископаемых. В этом нет ничего удивительного: Владимир Путин подписал закон, легализующий подобную деятельность, только 8 августа.
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