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Военное обозрение

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«Весна народов» в Австрии и Венгерская революция 1848-1849 гг.

«Весна народов» в Австрии и Венгерская революция 1848-1849 гг.

Революционные потрясения в Австрийской империи, Венгерская революция 1848-1849 гг., подавленная по приказу Николая I.

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