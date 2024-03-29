Россияне больше 14 часов не могут вылететь из Хургады в Москву

Россияне больше 14 часов ждут своего вылета в Москву в аэропорту Хургады. Как рассказали РЕН ТВ пассажиры рейса, пассажиров, в том числе маленьких детей, около 12 часов держали без воды и еды в зоне накопителя.
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