Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приоритетном порядке отправляют на фронт украинские подразделения, состоящие из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий, заявила спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в Нацгвардии Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии