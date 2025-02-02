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Украинская спортсменка: приоритет Киева — отправка на убой русскоязычных граждан

Командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приоритетном порядке отправляют на фронт украинские подразделения, состоящие из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий, заявила спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в Нацгвардии Украины.

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