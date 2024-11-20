«Не указывай другим»: в Раде рассказали, как на G20 унизили Зеленского

Отказ бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 является закономерным результатом нежелания обсуждать мирные инициативы и критики в адрес Китая и Бразилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.