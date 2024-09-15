Рекордно сильная магнитная буря: как пережить ее с минимальными последствиями Ольга ВайленкоМагнитные бури, как и любое другое явление, на которое трудно повлиять, часто становятся объектом скепсиса и недоверия.
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