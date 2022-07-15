Авторадио

994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    это хорошо что можно получить опыт ухода за больнымВ Школе родственн...
  • Елена Мамонова
    да уже всем надоели эти ограниченияВ Роспотребнадзор...
  • Елена Мамонова
    пожилым людям просто необходимо заниматься творчеством!Хор «Московского ...

Жители Новосибирска просят возбудить уголовное дело против мэра Анатолия Локтя

Жители Новосибирска написали заявление в Следственный комитет России на имя Александра Бастрыкина. Горожане просят провести проверку по целому ряду статей уголовного кодекса и возбудить уголовное дело в отношении мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх