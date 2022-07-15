Жители Новосибирска просят возбудить уголовное дело против мэра Анатолия Локтя

Жители Новосибирска написали заявление в Следственный комитет России на имя Александра Бастрыкина. Горожане просят провести проверку по целому ряду статей уголовного кодекса и возбудить уголовное дело в отношении мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
Жители Новосибирска написали заявление в Следственный комитет России на имя Александра Бастрыкина. Горожане просят провести проверку по целому ряду статей уголовного кодекса и возбудить уголовное дело в отношении мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
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