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Тамбиев о первом голе «Адмирала»: «Положите 300 тысяч рублей, я пройдусь по всем удалениям. Если вы не такие богатые, то о чем мы говорим?»

Леонид Тамбиев ответил на вопрос о судействе в матче с «Салаватом Юлаевым». «Адмирал» обыграл уфимскую команду (4:3 ОТ, 3-2 в серии) в пятой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

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