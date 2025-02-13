Новое бистро J’PAN в Хамовниках

На Льва Толстого, 16 в квартале «Красная Роза» заработало новое (уже 8-е) японское бистро J’PAN. Проект запустили основатели J’PAN, RA’MEN, КООК, WU SHU и Senti Menti Михаил и Денис Левченко в партнёрстве с Александром Сысоевым.