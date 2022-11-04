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Тарасенко забросил 4-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Айлендерс». У него 9 очков в 9 матчах

Тарасенко забросил 4-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Айлендерс». У него 9 очков в 9 матчах

Владимир Тарасенко забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ. Нападающий «Сент-Луиса» поучаствовал в обоих голах своей команды в матче с «Айлендерс» (2:5).

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