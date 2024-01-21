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Падают деревья и провисают провода под тяжестью мокрого снега в Краснодаре

Падают деревья и провисают провода под тяжестью мокрого снега в Краснодаре

Падают деревья и провисают провода под тяжестью мокрого снега в КраснодареВ Краснодаре в связи с обильными осадками в виде снега, которые выпали ночью, деревья вырываются с корнем и падают на дороги и тротуары.

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