Падают деревья и провисают провода под тяжестью мокрого снега в Краснодаре

Падают деревья и провисают провода под тяжестью мокрого снега в КраснодареВ Краснодаре в связи с обильными осадками в виде снега, которые выпали ночью, деревья вырываются с корнем и падают на дороги и тротуары.
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