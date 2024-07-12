Опрос: 73% французов отвергли правительство нового народного фронта

Опрос, проведенный во Франции независимым институтом общественного мнения Odoxa-Backbone, показал, что большинство французов высказалось против правительства Франции, состоящего из представителей нового народного фронта (NFP), 11 июля пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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