Секретная служба США: один человек погиб, двое ранены при покушении на Трампа

REUTERS/Brendan McDermid В Секретной службе США сообщили, что во время покушения на экс-президента Дональда Трампа 13 июля в Пенсильвании был убит один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения.
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