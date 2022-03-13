Вратарь «Калгари» Маркстрем сделал 9-й шатаут в сезоне в матче с «Детройтом». Клубный рекорд – 10

Вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем в 9-й раз в сезоне сыграл на ноль. Швед не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (3:0), отразив 19 бросков по своим воротам.

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