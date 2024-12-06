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ФСБ РФ рассекретила документы о казнях советских детей спецназом гитлеровской Германии «Бранденбург»

ФСБ РФ рассекретила документы о казнях советских детей спецназом гитлеровской Германии «Бранденбург»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России продолжает обнародование и официальную публикацию архивных документов, показывающих воочию зверства германских фашистов и их приспешников в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Советского Союза.

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