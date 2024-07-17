В России собрались в разы увеличить штрафы банкам за обман потребителей

Банк России планирует значительно повысить штрафы для банков за обман потребителей. Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута заявил «Известиям», что эта мера необходима для того, чтобы все недобросовестные практики несли серьезные последствия для банков.
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