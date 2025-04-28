«Я грешила весь год». Как календарь с молодыми и сексуальными священниками Ватикана спасает туризм и завоевывает миллионы

Ежегодный календарь Calendario Romano — один из самых узнаваемых и популярных римских сувениров. В нем собраны 12 черно-белых портретов молодых и привлекательных священников в рясах с белым воротником или традиционных головных уборах.
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