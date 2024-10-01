В США готовятся впервые перезапустить остановленную АЭС Компания Holtec International получила кредит в размере 1,52 млрд долл.
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В США готовятся впервые перезапустить остановленную АЭС Компания Holtec International получила кредит в размере 1,52 млрд долл.
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