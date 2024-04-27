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Парламентская газета

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Депутат Горелкин рассказал, кто может войти в реестр майнеров

Депутат Горелкин рассказал, кто может войти в реестр майнеров

В Госдуму был внесен законопроект о майнинге криптовалют в новой редакции. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем комментарии в соцсетях рассказал, кто будет включен в реестр майнеров.

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