Депутат Горелкин рассказал, кто может войти в реестр майнеров

В Госдуму был внесен законопроект о майнинге криптовалют в новой редакции. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем комментарии в соцсетях рассказал, кто будет включен в реестр майнеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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