Депутат Горелкин рассказал, кто может войти в реестр майнеров

В Госдуму был внесен законопроект о майнинге криптовалют в новой редакции. Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем комментарии в соцсетях рассказал, кто будет включен в реестр майнеров.