Марочко: Русские войска заняли Белогоровку, укрепляют успех на западе

Русские войска успешно заняли Белогоровку в ЛНР, вытеснив украинских военных. Эксперт Андрей Марочко сообщил об укреплении позиций и продолжении продвижения на запад, а также об отступлении украинских сил к Григоровке и усилении их обороны.