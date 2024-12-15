В России будут выпускать китайские автомобили на базе машин Toyota

В России появится новое автосборочное предприятие: на прошедшем в столице российско-китайском автомобильном форуме «Управляй Будущим» было подписано соглашение о строительстве нового предприятия совместно с китайской Brilliance Auto.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии