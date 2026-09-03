Пермский вуз открыл в Когалыме учебный центр, освобождающий студентов от срочной военной службы

В Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа состоялось торжественное открытие подразделения Военного учебного центра ПНИПУ (Пермского Политеха) в местном филиале вуза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым