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Пермский вуз открыл в Когалыме учебный центр, освобождающий студентов от срочной военной службы

В Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа состоялось торжественное открытие подразделения Военного учебного центра ПНИПУ (Пермского Политеха) в местном филиале вуза.

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