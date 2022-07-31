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Пелоси посетит Сингапур, Малайзию, Корею, Японию, о ее визите на Тайвань не сообщается

Пелоси посетит Сингапур, Малайзию, Корею, Японию, о ее визите на Тайвань не сообщается

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси сообщила, что в рамках своего азиатского турне посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о поездке на Тайвань не упомянула.

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