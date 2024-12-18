Новые горизонты: Как мигранты будут развивать малый бизнес в России в 2025 году Ирэн ОрлонскаяВ 2025 году Россия планирует привлечь более 234 тысяч иностранных специалистов, которые будут работать в стране по визам.
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