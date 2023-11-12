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Врач-инфекционист Провоторова объяснила, как не проглядеть пневмонию

Врач-инфекционист Провоторова объяснила, как не проглядеть пневмонию

Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Какие бывают виды пневмонии? Пневмония, или говоря простым языком "воспаление легких" - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалительным поражением ткани легких.

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