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Губернатор Смоленской области Василий Анохин оценил профессионализм сотрудников полиции, задержавших террориста

Губернатор Смоленской области Василий Анохин оценил профессионализм сотрудников полиции, задержавших террориста

«Настоящие герои!» Двое задержавших преступника сотрудников правоохранительных органов были контужены Губернатор Смоленской области Василий Анохин выразил благодарность полицейским, которые задержали террориста в Смоленске.

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