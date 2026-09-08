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Плющев об игре Кузнецова за «Сибирь»: «Чего все дергают Женю? 1:7 от «Барыса» не только его заслуга. Пусть спокойно сыграет полсезона, а дальше будем оценивать»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре форварда « Сибири » Евгения Кузнецова на старте сезона-2026/27.

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