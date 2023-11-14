06.11.2023 в учреждении образования состоялось заседание учебно-методического объединения учителей иностранного языка по теме ´Формирование духовно-нравственной и эмоционально-ценностной сфер личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала учебных занятий по иностранному языку´.
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