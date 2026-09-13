ВС России поразили логистический центр «Новая почта» в Одесской области

Российские военные поразили логистический центр «Новая почта» в Одесской области, используемый в интересах ВСУ.
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Посмотрите на эту новость широко открытыми глазами .Кто инициатор этого ?Украина -началось с ударов по складам "Валберис ","Озон",а затем последовал зеркальный ответ .Оказывается в эту ИГРУ можно играть вдвоём ,а теперь логичный зеркальный ответ -АЗС и т.д .Украине нужно остановиться ,а не ультиматумы России ставить ,не по Сеньке шапка...