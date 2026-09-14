Уровень занятости украинцев в ЕС сильно разнится

Украинские мигранты в разных странах ЕС демонстрируют разный уровень занятости в экономике. Об этом сообщает 14 сентября телеграм-канал Украина.
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