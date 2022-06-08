Мировое обозрение

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«Роскосмос» хочет самостоятельно активировать выключенный немцами телескоп eROSITA на «Спектре-РГ»

«Роскосмос» хочет самостоятельно активировать выключенный немцами телескоп eROSITA на «Спектре-РГ»

Стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» планирует самостоятельно вернуть в работу немецкий телескоп eROSITA, который установлен на орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» и был отключён Германией в начале марта.

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