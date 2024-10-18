В офисе госуслуг на Ленинградском шоссе пройдут консультации с налоговиками

В течение двух дней, 19 и 26 ноября, во флагманском офисе «Мои документы» по Северному округу можно будет проконсультироваться со специалистами Федеральной налоговой службы, сообщила пресс-служба УФНС по Москве.
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