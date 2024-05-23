В Пензе задержали мигранта, который незаконно проник в страну

Сотрудники УМВД России по Пензе обнаружили факт использования фальшивого миграционного документа. Молодой человек 1994 года рождения, приехавший из ближнего зарубежья, предъявил полицейским миграционную карту с признаками подделки.
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