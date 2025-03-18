15 доказательств того, что собеседования — это не экзамен, а лотерея с непредсказуемым финалом

Ну что, кто тут любит собеседования? Это тот самый этап жизни, где ты пытаешься выглядеть чуть ли не как произведение Микеланджело, но внутри чувствуешь себя героем боевика, который забыл, зачем, что, как и почему он вообще здесь оказался.
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