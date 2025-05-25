Я плакал вместе с Надалем, когда он прощался с «Ролан Гаррос». Это потрясающе красиво

Что это за испытание такое: каждый год сдерживать слезы на центральном корте «Ролан Гаррос» из-за Рафаэля Надаля? В прошлый раз еще была смесь разноплановых эмоций, когда он проигрывал свой последний матч, но теперь все устроили так, что оставалось только грусть, умноженная на восхищение.
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