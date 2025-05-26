Ростовский суд приговорил уроженца ЛНР к 14 годам колонии за госизмену

Приговор в отношении уроженца ЛНР Николая Бондаренко, передавшему данные о российских военных объектах украинским спецслужбам, вынес Ростовский областной суд, сообщает 26 мая пресс-служба УФСБ по региону.
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