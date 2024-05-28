Передача Крыма – политическая провокация или слабоумие Хрущёва?

Ю

Юрий Зубрин

И то и другое.Помню времена хрущевского правления,когда часами стояли в очередях за хлебом ,давали по одной в одни руки ,приходилось с сестрой занимать несколько очередей ,чтобы купить хлеба на семью.А в магазинах продавалась кукурзная мука и сгущеное молоко.Жили с подсобного хозяйства и рыбалки с охотой!