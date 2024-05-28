Global Look Press/Russian Look/Server Amzayev В Крыму возникла дискуссия вокруг инициативы главы республиканского Госсовета признать незаконной передачу полуострова в состав УССР.
Передача Крыма – политическая провокация или слабоумие Хрущёва?
Комментарии
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Eduard
Вобщем-то это странно,но проходило внутри единого союха!
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
И то и другое.Помню времена хрущевского правления,когда часами стояли в очередях за хлебом ,давали по одной в одни руки ,приходилось с сестрой занимать несколько очередей ,чтобы купить хлеба на семью.А в магазинах продавалась кукурзная мука и сгущеное молоко.Жили с подсобного хозяйства и рыбалки с охотой!
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10 час.
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