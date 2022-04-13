Бышовец - о решении CAS: логическое продолжение бесправия и пещерного мышления

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал объяснение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляцию о временном снятии запрета на участие России в стыковых матчах отбора к чемпионату мира в Катаре.
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал объяснение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляцию о временном снятии запрета на участие России в стыковых матчах отбора к чемпионату мира в Катаре.
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