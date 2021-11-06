Главное отличие российского бюджета от любого другого в мире. Ответ Вас шокирует

Темы дняПолитикаГлавное отличие российского бюджета от любого другого в мире. Ответ Вас шокирует автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна ЧайкаТакую хрень может писать только провокатор,иноагент или просто идиот)))АлексейНу умора........... Бюджет профицитный, скока денег на счетах в остатке известно каждому россиянину...............а вот тайну бюджета и воров сей автор не назвал.......... в тайне оставил для дураков и придурков.Александр ИвановДа автор явно последыш 90 годов, либеропиндолиз!!НННиколаев НиколайЛибералы у власти. Чубайс на коне сашкой на голо.Михаил АбросимовНовую методичку подогнали?Алексей СафроновДа не "новая методика", а всего-лишь заработать бабло на обсуждении тупейший статейке на МТ😀severs Сергей Верешкинза шкварник и под статью, где отдел К, органы?анатолий андреевБББavershin1947mailru АвершинПока Россию хотят раздавить, государство вынужденно тратить деньги на новое оружие, а это очень дорого. А деньги откуда берутся, конечно от труда народа. Нет народа нет денег. Сейчас пандеокризис и в переди ещё похуже будет, так что прийдётся потерпеть.Леонид АлексеевСтатья на мой взгляд ни о чём.Всё в общих чертах,которые не проверишь!Но главная задача этой писульки-возбудить народ на недовольство!!Так мне кааэтся...Тамара ФроловаНе просто ни о чем, а все перевернуто с ног на головуАнфиса ИвановаА докажите этот обратный переворот автору и нам , или расскажите.Ирина ЧерныхНарод уже сильно недоволен вакцинацией.Boris MaxДа не вакцинацией.. а организацией самой вакцинации.. Мне очень интересно узнать кому принадлежат заводы по изготовлению вакцины и заводы масочно перчаточные? Кажется от туда и пойдёт раскручиваться клубочек...)))Роберт КокаревМутно как-то...Владимир ФердманВ институте марксизма-ленинизма нам говорили по поводу стран Африки - Если в стране наблюдается сокращение численности населения, то это говорит о геноциде народа кучкой политиканов, узурпировавших власть.Леонид АлексеевЭти сектанты марксизьмы-ленинизьмы всегда всё врали и извращали!Владимир ФердманИ сейчас продолжают врать и извращатьАлексей Сафронов... то-то "фердерманов" при российском геноциде размножилось!Владимир Фердмани на вас посмотреть на узника бухенвальда не похожиBoris MaxИз засекреченных статей практически невозможно украсть. А вот такие писюльки пишет враг который должен быть наказан. Кстати в США известно сколько на пентагон выделяется средств, а куда тратятся неизвестно.... Источник РБК пропиндосовская СМИ. Давно пора СМИ восстановить Государственные, и между прочим торговый Ритейлер пора загонять в госуправление. 5 колонну на большие красивые корабли и посреди океана открыть кингстоны... ПОРА ох ПОРА!!!галина лебедева (Петрова)Автор не знает русский язык,неприятно!Алексей СафроновНа бред сумасшедшего либираста не может быть ответа! Увы, "главное отличие", как мне кажется в том, что власть сегодня в России совсем-совсем не собирается что-либо предпринимать в отношении подобных πиздаболов провокаторов...😭Сергей ФедотовВласть сегодня и в отношении населения совсем-совсем ничего не собирается предпринять, в плане улучшения жизни. Когда наши министры, депутаты, прочие чиновники, да и сам Солнцеподобный выступают по ТВ как они стараются для нас, не хватает только закадрового смеха.Татьяна БраунКак у Греты Тумберг: бла-бла-блаВалерий ПашнинА Вы, Автор, про бюджет то что то знаете и разбираетесь? И Вам все про него известно? Я думаю, что это вряд ли.Сергей ГрязновСтатейку накропал очередной выпускник соросятника?Владимир КазаковМожно по существу?Владимир МоржА зачем это нужно чиновникам? За границу деньги сегодня не вывести (Запад их сразу арестует). В России они на виду. Зачем?саша дмитренколюбимое дело пидерастов-сообщать МЫ ВСЕ УМРЕМ!!)))))) в разных вариантах,,,ОлегАвтор сам о многом умолчал. Например, кто и сколько ему платит за такие плевки в общественное сознаниесаша дмитренков принципе,,это должны знать счетная палата и начальство,,а зачем это людям?? потявкать? облить говном правительство?bianka БелаяЕщё один говноед торопится от хозяев гонорар получить, пока его в иноагенты не записали.Владислав ЛитвиновВсё идёт как задумано! Задумано в аппарате ЕдРо и в Правительстве. А вы как думаете?саша дмитренкомы все умрем!)))) и литвинов-первым иш как скулит! подыхает!НННиколаев НиколайСмотрю ты пидор живешь хорошо за счет других. Сдохни сука.Viktor OtchenashЕщё один всёпропальщик. Пора бы им уже действительно вымеретьНННиколаев НиколайВымрем вместе. Уродец.НННиколаев НиколайОбъявлена борьба с бедностью, но на социальные программы идет сокращение. Кроме себя.НННиколаев НиколайПравильно Каменев говорил. В Китае олигархи созданы для службы народу, у нас государство для службы им.НННиколаев НиколайСлушать первый канал это для идиов.Михаил АбросимовТак не слушай, а смотри. Это не радио, а телек. Или идиот?Комментировать
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