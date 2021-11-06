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Главное отличие российского бюджета от любого другого в мире. Ответ Вас шокирует

Главное отличие российского бюджета от любого другого в мире. Ответ Вас шокирует

автор - Патриот России Фото из открытых источников   Здравствуйте уважаемые читатели.

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Татьяна Чайка
Такую хрень может писать только провокатор,иноагент или просто идиот)))
Алексей
Ну умора........... Бюджет профицитный, скока денег на счетах в остатке известно каждому россиянину...............а вот тайну бюджета и воров сей автор не назвал.......... в тайне оставил для дураков и придурков.
Александр Иванов
Да автор явно последыш 90 годов, либеропиндолиз!!
Николаев Николай
Либералы у власти. Чубайс на коне сашкой на голо.
Михаил Абросимов
Новую методичку подогнали?
Алексей Сафронов
Да не "новая методика", а всего-лишь заработать бабло на обсуждении тупейший статейке на МТ😀
severs Сергей Верешкин
за шкварник и под статью, где отдел К, органы?
анатолий андреев
БББ
avershin1947mailru Авершин
Пока Россию хотят раздавить, государство вынужденно тратить деньги на новое оружие, а это очень дорого. А деньги откуда берутся, конечно от труда народа. Нет народа нет денег. Сейчас пандеокризис и в переди ещё похуже будет, так что прийдётся потерпеть.
Леонид Алексеев
Статья на мой взгляд ни о чём.Всё в общих чертах,которые не проверишь!Но главная задача этой писульки-возбудить народ на недовольство!!Так мне кааэтся...
Тамара Фролова
Не просто ни о чем, а все перевернуто с ног на голову
Анфиса Иванова
А докажите этот обратный переворот автору и нам , или расскажите.
Ирина Черных
Народ уже сильно недоволен вакцинацией.
Boris Max
Да не вакцинацией.. а организацией самой вакцинации.. Мне очень интересно узнать кому принадлежат заводы по изготовлению вакцины и заводы масочно перчаточные? Кажется от туда и пойдёт раскручиваться клубочек...)))
Роберт Кокарев
Мутно как-то...
Владимир Фердман
В институте марксизма-ленинизма нам говорили по поводу стран Африки - Если в стране наблюдается сокращение численности населения, то это говорит о геноциде народа кучкой политиканов, узурпировавших власть.
Леонид Алексеев
Эти сектанты марксизьмы-ленинизьмы всегда всё врали и извращали!
Владимир Фердман
И сейчас продолжают врать и извращать
Алексей Сафронов
... то-то "фердерманов" при российском геноциде размножилось!
Владимир Фердман
и на вас посмотреть на узника бухенвальда не похожи
Boris Max
Из засекреченных статей практически невозможно украсть. А вот такие писюльки пишет враг который должен быть наказан. Кстати в США известно сколько на пентагон выделяется средств, а куда тратятся неизвестно.... Источник РБК пропиндосовская СМИ. Давно пора СМИ восстановить Государственные, и между прочим торговый Ритейлер пора загонять в госуправление. 5 колонну на большие красивые корабли и посреди океана открыть кингстоны... ПОРА ох ПОРА!!!
галина лебедева (Петрова)
Автор не знает русский язык,неприятно!
Алексей Сафронов
На бред сумасшедшего либираста не может быть ответа! Увы, "главное отличие", как мне кажется в том, что власть сегодня в России совсем-совсем не собирается что-либо предпринимать в отношении подобных πиздаболов провокаторов...😭
Сергей Федотов
Власть сегодня и в отношении населения совсем-совсем ничего не собирается предпринять, в плане улучшения жизни. Когда наши министры, депутаты, прочие чиновники, да и сам Солнцеподобный выступают по ТВ как они стараются для нас, не хватает только закадрового смеха.
Татьяна Браун
Как у Греты Тумберг: бла-бла-бла
Валерий Пашнин
А Вы, Автор, про бюджет то что то знаете и разбираетесь? И Вам все про него известно? Я думаю, что это вряд ли.
Сергей Грязнов
Статейку накропал очередной выпускник соросятника?
Владимир Казаков
Можно по существу?
Владимир Морж
А зачем это нужно чиновникам? За границу деньги сегодня не вывести (Запад их сразу арестует). В России они на виду. Зачем?
саша дмитренко
любимое дело пидерастов-сообщать МЫ ВСЕ УМРЕМ!!)))))) в разных вариантах,,,
Олег
Автор сам о многом умолчал. Например, кто и сколько ему платит за такие плевки в общественное сознание
саша дмитренко
в принципе,,это должны знать счетная палата и начальство,,а зачем это людям?? потявкать? облить говном правительство?
bianka Белая
Ещё один говноед торопится от хозяев гонорар получить, пока его в иноагенты не записали.
Владислав Литвинов
Всё идёт как задумано! Задумано в аппарате ЕдРо и в Правительстве. А вы как думаете?
саша дмитренко
мы все умрем!)))) и литвинов-первым иш как скулит! подыхает!
Николаев Николай
Смотрю ты пидор живешь хорошо за счет других. Сдохни сука.
Viktor Otchenash
Ещё один всёпропальщик. Пора бы им уже действительно вымереть
Николаев Николай
Вымрем вместе. Уродец.
Николаев Николай
Объявлена борьба с бедностью, но на социальные программы идет сокращение. Кроме себя.
Николаев Николай
Правильно Каменев говорил. В Китае олигархи созданы для службы народу, у нас государство для службы им.
Николаев Николай
Слушать первый канал это для идиов.
Михаил Абросимов
Так не слушай, а смотри. Это не радио, а телек. Или идиот?

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