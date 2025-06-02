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Восстановлению не подлежат: стал известен ущерб, нанесенный стратегической авиации ВКС вчерашними атаками дронов

Восстановлению не подлежат: стал известен ущерб, нанесенный стратегической авиации ВКС вчерашними атаками дронов

В Сети опубликованы снимки со спутников с радиолокационным синтезированием апертуры российской авиабазы стратегической авиации «Белая» в Иркутской области, глядя на которые можно оценить ущерб, нанесенный вчерашней атакой украинских FPV-дронов.

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Комментарии
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StarPer
Так потихоньку, с помощью нашего МО, хохлы и порешат нашу стратегическую авиацию и ни каких &quot;Таурусов&quot; не надо Где обещанные ангары?
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10 час.
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