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Демко – 2-й вратарь в истории «Ванкувера» с победой при 50+ сэйвах за матч. Он отразил 51 бросок из 53 в игре с «Торонто»

Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко защищал ворота команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:2) и был признан его первой звездой.

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