Лукашенко призвал Армению не торопиться с уходом из ЕАЭС и задуматься, кто купит её коньяк, овощи и фрукты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению подумать, удастся ли ей в Евросоюзе продавать свою продукцию, в том числе коньяк.
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Этот паишнян уже давно сдохнуть должен был, по любому благовидному предлогу.