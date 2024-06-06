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Губернатор Балицкий анонсировал создание федерального округа Новороссия

Губернатор Балицкий анонсировал создание федерального округа Новороссия

В ближайшее время в Российской Федерации появится новый федеральный округ.Об этом на полях Петербургского международного экономического форума-2024 сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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