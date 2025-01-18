FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Не надо злорадствовать по поводу отставки Лихачёвой. Она такая, какая есть, какой сделало её воспитание, окружение и ...Волна кадровых пе...
  • Харченко Александр
    Не надо делать из него мученика, виселица ему будет к лицуРаскрыто место, г...
  • Valery
    Ну, когда же грохнут эту гниду Зельца. Народ заждался. Претендентов тоже жалеть не нужно. Рогозин прав.Раскрыто место, г...

«Юве» убрал «Милан» за 5 минут, «Наполи» и без Хвичи камбэкнул с «Аталантой». Вечер топ-матчей в Серии А

«Юве» убрал «Милан» за 5 минут, «Наполи» и без Хвичи камбэкнул с «Аталантой». Вечер топ-матчей в Серии А

«Милан» впервые проиграл с Консейсау. Яркий вечер в итальянском футболе: сразу два топ-матча! «Ювентус» решил все в дерби с «Миланом» за пять минут (2:0), а «Наполи» выиграл у «Аталанты», несмотря на потерю Хвичи Кварацхелии (3:2).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх