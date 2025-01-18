«Юве» убрал «Милан» за 5 минут, «Наполи» и без Хвичи камбэкнул с «Аталантой». Вечер топ-матчей в Серии А

«Милан» впервые проиграл с Консейсау. Яркий вечер в итальянском футболе: сразу два топ-матча! «Ювентус» решил все в дерби с «Миланом» за пять минут (2:0), а «Наполи» выиграл у «Аталанты», несмотря на потерю Хвичи Кварацхелии (3:2).