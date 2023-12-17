Вершинин: в ООН должны признать вхождение новых территорий в Россию

Глава российской межведомственной делегации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации должны оценивать положение на новых российских территориях.
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