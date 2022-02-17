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Почему Россияне не хотят быть богатыми

Почему Россияне не хотят быть богатыми

Все слышали такие традиционные русские поговорки навроде "Не жили богато, нечего и начинать". Народная мудрость прошедшая через поколения, когда ещё каких то 300 лет назад 90 % населения территории России находились под игом "крепостного права".

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