Почему Россияне не хотят быть богатыми

Все слышали такие традиционные русские поговорки навроде "Не жили богато, нечего и начинать". Народная мудрость прошедшая через поколения, когда ещё каких то 300 лет назад 90 % населения территории России находились под игом "крепостного права".
Все слышали такие традиционные русские поговорки навроде "Не жили богато, нечего и начинать". Народная мудрость прошедшая через поколения, когда ещё каких то 300 лет назад 90 % населения территории России находились под игом "крепостного права".
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